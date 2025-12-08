همایش بانوی سیستانی و بلوچستانی پیام‌آور وحدت در آستانه روز زن در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، ژیلا میر مراد زهی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: این مراسم که با حضور گسترده بانوان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و جمعی از مسئولان همراه بود، اهمیت جایگاه زنان در جامعه را مورد بحث قرار داد دختر شهید سردار سلامی که در این مراسم حضورداشت بر اهمیت نقش زنان در تقویت انسجام اجتماعی و ملی تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این همایش، جایگاه بانوان استان را در ایجاد همدلی و همگرایی اجتماعی برجسته دانستند و حضور آنان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور عنوان کردند.