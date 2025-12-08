به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت احشام در استان و ایجاد احساس ناامنی و زیان مالی برای دامداران، کارگروه ویژه رسیدگی به این سرقت‌ها در پلیس آگاهی خراسان رضوی تشکیل شد و کارآگاهان عملیات ویژه اقدامات فنی و اطلاعاتی خود را آغاز کردند.

سرهنگ نبی‌الله مرادی اظهار کرد: با تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی مشخص شد ۶ متهم با استفاده از سه خودروی سواری پژو پارس، پژو ۴۰۵ و پراید با تهدید اسلحه اقدام به سرقت‌های شبانه از دامداری‌های اطراف شهرستان‌های مشهد، قوچان، نیشابور، گلبهار، چناران و سرخس می‌کردند.

وی گفت: با اشراف کامل اطلاعاتی کارآگاهان مشخص شد که یکی از خودرو‌ها با سه سرنشین درحال حرکت از مشهد به طرف تربت جام است که در اقدامی غافلگیرانه در ایست بازرسی شهرستان تربت جام، خودروی پژو پارس توقیف شد و سه متهم بازداشت شدند که یک قبضه اسلحه وینچستر مورد استفاده در سرقت‌ها از آنها کشف شد.

مرادی اظهار کرد: در این عملیات، مخفیگاه سه متهم دیگر در بلوار توس مشهد شناسایی و در اقدامی ضربتی بازداشت و یک دستگاه خودروی سواری پراید نیز کشف و توقیف شد.

وی افزود: تحقیقات با دستور مرجع قضایی برای شناسایی مالباختگان و رمزگشایی سرقت‌های انجام شده توسط این باند ادامه دارد.