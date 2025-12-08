سرمربی شمس‌آذر قزوین، پیش از دیدار حساس تیمش برابر گل‌گهر سیرجان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، از آمادگی کامل شاگردانش برای کسب سه امتیاز خبر داد و تأکید کرد که تنها هدف تیمش پیروزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر قزوین در نشست خبری پیش از دیدار برابر گل‌گهر سیرجان گفت: «تمام هدف ما کسب سه امتیاز این بازی است و می‌خواهیم با حمایت هواداران دست پر از زمین خارج شویم.»

رضایی با اشاره به بازی هفته گذشته مقابل خیبر خرم‌آباد افزود: «عملکرد خوبی داشتیم و باید سه امتیاز را می‌گرفتیم اما ضربه آخر به گل تبدیل نشد.»

وی درباره شرایط تیمش گفت: «علیرضا دغاغله و امیرمحمد محمدکار به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما سایر بازیکنان آماده هستند. تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و برای یک بازی خوب مقابل تیم باتجربه گل‌گهر آماده‌ایم.»

سرمربی شمس‌آذر قزوین درباره شناخت از حریف اظهار داشت: «گل‌گهر تیمی باتجربه است و جایگاهشان در جدول با ۱۶ امتیاز نشان می‌دهد که برای گرفتن امتیاز به زمین می‌آیند. اما با انگیزه و کیفیتی که بازیکنان ما دارند، مطمئنم می‌توانیم نتیجه خوبی بگیریم.»

رضایی ادامه داد: «مردم قزوین فوتبال را خوب می‌فهمند و می‌دانند ما با چه شرایطی تیمداری می‌کنیم. مقابل خیلی از تیم‌ها عملکرد خوبی داشتیم و حتی در خانه حریف موقعیت ایجاد کرده‌ایم. امیدوارم فردا با یک بازی خوب سه امتیاز را کسب کنیم.»

وی در پایان با تسلیت به خانواده رسول حسینی، یکی از هواداران وفادار تیم، گفت: «او یکی از بهترین طرفداران شمس‌آذر بود و جا دارد به خانواده ایشان تسلیت بگوییم.»