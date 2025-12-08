چشمه کیله تنکابن به‌عنوان یکی از زیباترین و بکرترین منابع طبیعی شناخته می‌شود که سالانه میزبان گونه‌های مختلف جانوری و پرندگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چشمه کیله، واقع در منطقه تنکابن استان مازندران به‌عنوان یکی از زیباترین و بکرترین منابع طبیعی شناخته می‌شود که سالانه میزبان گونه‌های مختلف جانوری و پرندگان است. یکی از جالب‌ترین و خاص‌ترین ساکنان این چشمه، گروهی از کاکایی‌ها هستند که با حضور خود، جلوه‌ای ویژه به این منطقه داده‌اند.

کاکایی‌ها پرندگانی از خانواده مرغ دریایی، به دلیل رنگ سفید و خاکستری پرهایشان و صدای خاص خود، در میان پرندگان آبی بسیار شناخته شده‌اند. در چشمه کیله، این کاکایی‌ها نه تنها به دلیل زیبایی ظاهری، بلکه به خاطر رفتار‌های اجتماعی و تغذیه‌ای خاص، مورد توجه طبیعت‌دوستان و پرنده‌نگران قرار گرفته‌اند.

بر اساس مشاهدات محلی و گزارش‌های کارشناسان محیط زیست، کاکایی‌های چشمه کیله در فصل پاییز و زمستان به این منطقه مهاجرت می‌کنند و اغلب در کنار آب‌های رودخانه چشمه به جستجوی غذا می‌پردازند. این پرندگان معمولاً از ماهی‌های کوچک، حشرات و موجودات آبزی تغذیه می‌کنند که این نشان‌دهنده سلامت و پویایی اکوسیستم چشمه است.

گردشگرانی که به دنبال تجربه لحظاتی نزدیک به طبیعت و مشاهده پرندگان در زیستگاه طبیعی‌شان هستند، چشمه کیله را به عنوان مقصدی جذاب انتخاب می‌کنند.

کاکایی‌ها، می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند؛ زیرا گردشگران علاوه بر بازدید از طبیعت، از امکانات محلی مانند اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها و صنایع دستی نیز استفاده می‌کنند. این موضوع باعث افزایش اشتغال و ارتقای سطح زندگی ساکنان منطقه می‌شود.

گزارش از مهدی خان آرموئی