پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی ایران جان فرصتی برای انتقال تجربیات مراکز صدا و سیما است.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،مدير کل صدا و سيماي استان در سفر به بيرجند و ديدار با مسئولان صدا و سيماي خراسان جنوبي گفت: اجراي رويداد ملي «ايرانجان» در خراسان جنوبي نمونهاي موفق از فعاليت حرفهاي رسانهاي در کشور است.
عليمحمدي با اشاره به ميزباني سيستان و بلوچستان براي رويداد ملي ايرانجان از 24 تا 30 بهمن افزود: از تجارب ارزشمند کارکنان صدا و سيماي خراسان جنوبي بهرهبرداري خواهيم کرد تا بتوانيم اين رويداد را با کيفيتي مناسب برگزار کنيم.