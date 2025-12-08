به گزارش خبر گزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،مدير کل صدا و سيماي استان در سفر به بيرجند و ديدار با مسئولان صدا و سيماي خراسان جنوبي گفت: اجراي رويداد ملي «ايران‌جان» در خراسان جنوبي نمونه‌اي موفق از فعاليت حرفه‌اي رسانه‌اي در کشور است.

علي‌محمدي با اشاره به ميزباني سيستان و بلوچستان براي رويداد ملي ايران‌جان از 24 تا 30 بهمن‌ افزود: از تجارب ارزشمند کارکنان صدا و سيماي خراسان جنوبي بهره‌برداري خواهيم کرد تا بتوانيم اين رويداد را با کيفيتي مناسب برگزار کنيم.