به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شرق بازار تاریخی ارومیه؛ جایی که آجر به آجرش قدمت را روایت می‌کند و ردی از سلجوقیان بر تن کهن‌سال خود دارد. اما در میانه این اصالت، طرحی ملی بیش از سه دهه است که نیمه‌کاره مانده و گذرِ شرقی‌ترین بخش بازار را به انتظاری فرساینده کشانده است.

با عوامل برنامه رادیویی محله‌لَر به میدان امام و محدوده شرقی بازار رفتیم تا از نزدیک ببینیم چرا پروژه‌ای که قرار بود جان تازه‌ای به این محدوده بدهد، سال‌هاست در ایستگاه وعده‌ها متوقف مانده است.

صدای کسبه؛ تاریخ و معاش در یک گذر تنگ

کسبه این محدوده از بازار، بازار را تنها یک بنای تاریخی نمی‌دانند. برایشان اینجا خانه دوم است؛ جایی که صد‌ها خانواده با کسب‌وکار در آن روزگار می‌گذرانند. آنها از سال‌ها بلاتکلیفی می‌گویند؛ از طرحی که نه پیش می‌رود و نه تمام می‌شود، اما در این میان آسیب‌ها سهم مغازه‌داران شده است.

مرمت با بودجه‌های قطره‌ای

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، ریشه کندی کار را محدودیت اعتبارات می‌داند.

فرازی می‌گوید: براساس اعتبارات دریافتی کار می‌کنیم. مرمت این بخش گسترده است و اعتبار‌ها کم؛ و ما بر اساس اعتبارات تخصیص یافته، مرمت بخش‌های مختلف بازار تاریخی را انجام می‌دهیم و اعتبارات نیز بر اساس نیاز کم است.

تملک‌ها تمام توپ در زمین شهرداری

کارشناس فنی بازار در اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز که در محل تهیه گزارش رادیویی محله لر حضورداشت، از انجام تملک‌ها و آزادسازی‌های لازم خبر می‌دهد.

علیزاده ادامه می‌دهد: از سال ۷۹ تملک‌ها آغاز شده و در سال ۱۳۹۰ با اتمام تملک‌ها پروژه به شهرداری ارومیه سپرده شده و در حال حاضر ادامه کار و تکمیل طرح با مدیریت شهری است.

وعده فعال‌سازی دوباره عملیات اجرایی

مشاور شهردار ارومیه در حوزه بافت تاریخی نیز، این طرح را از بزرگ‌ترین پروژه‌های تاریخی کشور معرفی می‌کند.

به گفته ابراهیمی در دوره جدید مدیریتی شهرداری ارومیه این طرح جزو اولویت‌ها قرار گرفته است و مطالعات آن در حال تکمیل شدن است

مشاور شهردار ارومیه گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تلاش داریم به‌زودی عملیات اجرایی را فعال کنیم.

انتظار طولانیِ یک هویت زنده

بازار تاریخی ارومیه تنها یک سازه قدیمی نیست؛ بخشی از هویت زنده شهر است. نسلی پس از نسل دیگر در دل همین گذر‌ها کار کرده، زیسته و خاطره ساخته‌اند. اما امروز چشم‌ها به تصمیم‌هایی دوخته شده که سال‌هاست میان دستگاه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.

کسبه، مردم و میراث شهری ارومیه هنوز منتظرند؛ منتظر روزی که این طرح ملی از وضعیت نیمه‌تمام بیرون بیاید و دوباره رمقی تازه در شرقی‌ترین گذر بازار تاریخی ارومیه جریان پیدا کند.