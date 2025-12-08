پخش زنده
اعضای کارگروه ساماندهی سگهای بلا صاحب فرهنگ سازی و عقیم سازی سگ ها را مهمترین راهکار برای کاهش آسیبهای این معضل بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به وجود ۱۱ هزار قلاده سگ بلاصاحب در استان خواستار اقدام موثر شهرداریها در در کنار دیگر دستگاههای مرتبط و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انجمنها با این موضوع شد.
حبیبی با اشاره به اجرای برخی اقدامات موثر در برخی شهرها همچون سقز و قروه در این زمینه گفت: در سنندج نیز از ابتدای سال تاکنون هزار و ۷۵۰ قلاده سگ عقیم سازی شده که کافی نیست.
دیگر اعضای کارگروه هم فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی بخشی به مردم از طریق صداوسیما و آموزش و پرورش، عقیم سازی سگهای بلاصاحب به صورت علمی را مورد تاکید قرار دادند.