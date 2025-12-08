پخش زنده
پیکر سیزدهمین بیمار مرگ مغزی از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیماران نیازمند به تهران منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اردبیل روز دوشنبه گفت: زندهیاد نجف حسن وند، ۵۳ ساله، اهل و ساکن شهرستان الشتر استان لرستان به علت سقوط از ارتفاع در بخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی و ICU بیمارستان علوی اردبیل بستری شده بود.
دکتر اسماعیل فرزانه افزود: با وجود مراقبتهای درمانی، به دلیل وجود علایم مرگ مغزی پس از تشخیص و تایید متخصصان و کوردیناتورهای فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پیکر مرحوم حسن وند با رضایت خانواده ایشان امروز برای اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران منتقل شد.
وی با تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: برای فرهنگسازی اهدای عضو، همه هزینههای بستری اینگونه بیماران در بیمارستان رایگان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان ادامه داد: طی تفاهمنامه منعقده با شهرداری و شورای شهر اردبیل هزینههای مربوط به تدفین، مزار و سنگ مزار به عهده شهرداری بوده و خانوادههای محترم اهدا کننده، هیچ هزینهای پرداخت نمیکنند و لازم است از این اقدام شهرداری و شورای شهر قدردانی کنیم.
دکتر فرزانه کارت اهدای عضو را سندی رسمی دانست و گفت: کارت در واقع رضایت صاحب آن مبنی بر اهدای اعضای بدنش پس از مرگ را نشان میدهد.
وی افزود: کارت، تمایل فرد برای اهدای اعضای بدنش را به خانواده و پزشکان اطلاع میدهد؛ بنابراین داشتن کارت اهدای عضو، گامی مهم جهت نجات جان دیگران و بهبود کیفیت زندگی بیماران نیازمند عضو محسوب میشود.
استان اردبیل در سالهای گذشته جزو استانهای پیشتاز در شناسایی بیماران مرگ مغزی و اهدای عضو در کشور بوده و فرهنگ اهدای عضو جانباختگان در این استان به شکل ملموسی در حال رشد است.