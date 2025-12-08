به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: با فرود آمدن نخستین دسته از قو‌های مهاجر در تالاب سولدوز، بار دیگر طنین زیبای حضور این پرندگان در این پهنه آبی به گوش رسید که نشانه‌ای امیدبخش از بهبود شرایط زیستگاهی و جذابیت بین‌المللی این تالاب است.

حجت جباری افزود: کارشناسان محیط زیست در حین پایش زیستگاه‌ها برای نخستین‌بار در سالجاری دسته‌ای ۱۴ قطعه‌ای از قو‌های فریادکش مهاجر را در تالاب دائمی سولدوز مشاهده کردند.

وی ادامه داد: مشاهده این قو‌های فریادکش نشان می‌دهد که روند کوچ این پرندگان آغاز شده است و تالاب سولدوز نخستین تالاب کشور در سال جاری است که حضور قو‌های مهاجر در آن ثبت می‌شود.

جباری اظهار کرد: این پرندگان در ادامه مسیر مهاجرتی خود از مناطق شمالی به جنوبی، با هدف استراحت و تغذیه وارد تالاب شده‌اند و با سردتر شدن هوا به زیستگاه‌های جنوبی‌تر کوچ می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: فرود قو‌های فریادکش در تالاب سولدوز نوید آن را می‌دهد که این تالاب از وضعیت آبی مطلوب و امنیت زیستگاهی کافی بدون مزاحمت انسانی و شکارچیان برخوردار است و به همین دلیل توانسته میزبان این گونه حساس باشد.

وی اظهار کرد: آورد رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی اطراف دشت سولدوز، رواناب‌های سطحی ناشی از بارندگی و احتمال تغذیه جزئی از آب‌های زیرزمینی منطقه می‌تواند در کنار حق‌آبه آن منابع تغذیه این تالاب باشد.

جباری گفت: انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی، شامل قو‌های فریادکش، غاز‌ها و اردک‌های مهاجر، حواصیل‌ها، لک‌لک‌ها و ده‌ها نوع پرنده دیگر در این تالاب برای زمستان گذرانی فرود می‌آیند و علاوه برتمام این موارد پرندگان و جانوران بومی دیگری هم در اطراف و حاشیه این تالاب در حال زیست هستند.