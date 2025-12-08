حضور فعال دانشجویان چالش‌های سیستان و بلوچستان را به فرصت تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم روز دانشجو، با تاکید بر نقش محوری دانشگاهیان در پیشرفت استان، گفت: حضور فعال دانشجویان در عرصه‌های مختلف می‌تواند بسیاری از چالش‌های استان را به فرصت تبدیل کند زیرا این خطه از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است.

منصور بیجار افزود: دانشجویان با روحیه پرسشگری و عدالت‌خواهی می‌توانند موتور تحول اجتماعی، اقتصادی و عمرانی سیستان‌ و بلوچستان شوند.

وی افزود: شناخت درست جایگاه دانشجو نخستین گام برای ایجاد تغییر واقعی در جامعه است و هر پرسش از سوی دانشگاهیان گامی به سوی توسعه محسوب می‌شود.