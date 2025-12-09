به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم گلبال دختران استان موفق شد با کسب چهار پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی و تهران و قبول تنها یک شکست مقابل تیم فارس، عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره این مسابقات را از آن خود کند.

ریزان دژآهنگ، اسرا مرادی، سمیرا عنایتی، دنیا تیمورنژاد و صبریه حسین‌پناهی ترکیب تیم گلبال استان کردستان در این دوره از مسابقات را تشکیل دادند.

در این دوره از مسابقات، نعیم‌آبادی به‌عنوان مربی و سونیا دژآهنگ به عنوان سرپرست، تیم را همراهی کردند.

نوزدهمین دوره رقابت‌های گلبال قهرمانی دختران کشور از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه به میزبانی شهرستان بابلسر در استان مازندران برگزار شد.