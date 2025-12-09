پخش زنده
تیم گلبال دختران استان کردستان عنوان نایب قهرمانی نوزدهمین دوره رقابتهای گلبال قهرمانی دختران کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم گلبال دختران استان موفق شد با کسب چهار پیروزی پیاپی مقابل تیمهای خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی و تهران و قبول تنها یک شکست مقابل تیم فارس، عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره این مسابقات را از آن خود کند.
ریزان دژآهنگ، اسرا مرادی، سمیرا عنایتی، دنیا تیمورنژاد و صبریه حسینپناهی ترکیب تیم گلبال استان کردستان در این دوره از مسابقات را تشکیل دادند.
در این دوره از مسابقات، نعیمآبادی بهعنوان مربی و سونیا دژآهنگ به عنوان سرپرست، تیم را همراهی کردند.
نوزدهمین دوره رقابتهای گلبال قهرمانی دختران کشور از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه به میزبانی شهرستان بابلسر در استان مازندران برگزار شد.