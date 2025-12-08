تیم بسکتبال کاله مازندران با پیروزی ۱۰۴ بر ۸۷ مقابل نفت و گاز زاگرس جنوبی در هفته یازدهم لیگ برتر، با ۱۸ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.

کاله مازندران با برتری مقابل نفت و گاز زاگرس جنوبی دوم جدول شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کاله مازندران در دیدار خارج از خانه خود در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال، میزبانش نفت و گاز زاگرس جنوبی را با نتیجه ۱۰۴ بر ۸۷ شکست داد.

با این پیروزی، کاله مازندران با ۱۸ امتیاز به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور صعود کرد.

این بازی که عصر امروز برگزار شد، نشان داد کاله مازندران با عملکردی متعادل در خانه و خارج از خانه، یکی از مدعیان قوی فصل جاری لیگ برتر است.