پخش زنده
امروز: -
با توجه به روند سرما و کاهش دمای هوا، اداره آب و فاضلاب فیروزکوه از شهروندان خواست تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی، ترکیدگی کنتور و انشعاب آب منازل خود به کار ببندند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره آب و فاضلاب فیروزکوه گفت: عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی موثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.
در صورت مشاهده یخزدگی از حرارتدادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لولههای آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیرها و لولههای آب جدا خودداری شود.