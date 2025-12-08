پخش زنده
استاندار یزدگفت: عزم خود را جزم کردهایم تا یزد را به قطب هوش مصنوعی و مرکز نوآوری ایران تبدیل کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به یزد نوشت: دیروز میزبان معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در استان بودیم. سفری که با ادای احترام به مقام شامخ شهید صدوقی (ره) آغاز شد و با بازدید چند ساعته از ظرفیتها و توانمندیهای بینظیر جوانان یزدی در کارخانه نوآوری و پارک علم و فناوری ادامه یافت.
پس از این بازدیدها، توفیق داشتیم در دیداری با جمعی از نخبگان و سرآمدان علمی استان، شنونده دغدغهها و نظرات ارزشمند این عزیزان باشم.
حسن ختام این سفر، نشست ستاد نوفاد و مصوبات آن در راستای حمایت از زیست بوم فناوری بود. در این نشست تأکید شد که یزد دیگر گنجایش صنایع آلاینده و پر آبخواه را ندارد.
ما امروز با تکیه بر همت بخش خصوصی، در سرمایهگذاری رتبه برتر و در صنایعی، چون کاشی و فولاد، جایگاههای بالای کشور را داریم؛ اما مسیر آینده ما متفاوت است.
امروز راه نجات کشور و استان، تکیه بر «اقتصاد دانشبنیان» است. عزم خود را جزم کردهایم تا با استفاده از ظرفیت عظیم سرمایه انسانی استان، یزد را به قطب هوش مصنوعی و مرکز نوآوری ایران تبدیل کنیم.
شما دانشجویان، اساتید و نخبگان علمی، مایه افتخار و سرمایه اصلی این استان هستید. دولت چهاردهم مصمم است تا با حمایت تمامقد از زیستبوم فناوری، مسیر را برای درخشش شما هموار کند.
با استعانت از پروردگار؛ یزدِ آینده، یزدی بهرهور، فناور و پیشرو خواهد بود.