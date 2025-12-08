به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش خواف گفت: این آموزشگاه با ۱۶۵ مترمربع زیربنا و در قالب سه کلاس درس استاندارد، با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

عباس جوانشیری افزود: اجرای این طرح با مشارکت خیر نیک‌اندیش آقای مشورتی و همراهی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی انجام شده است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این مدرسه نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان روستای برآباد دارد و گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم‌ برخوردار شهرستان است.

جوانشیری همچنین از تلاش خیران مدرسه‌ساز قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم و خیران در توسعه فضا‌های آموزشی باعث تسریع روند رفع کمبود‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان می‌شود.