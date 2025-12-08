به گزارش خبرگزا ری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"نجفي"گفت: در راستاي طرح عملياتي تشديد مبارزه با سرقت، ماموران کلانتري ۲۴ اين فرماندهي با اشراف اطلاعاتي، موفق به شناسايي ۵ سارق حرفه اي در اين شهرستان شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان کرمان افزود: با هماهنگي قضايي در عملياتي غافلگيرانه ماموران کلانتري موفق شدند ۵ سارق را دستگير و در تحقيقات پليسي و بازجويي هاي انجام شده سارقان به ۶ فقره سرقت از جلوي مراکز درماني و اوراق آنها اعتراف کردند.

وي با اشاره به معرفي سارقان به مراجع قضايي از شهروندان خواست: رعايت نکات ايمني و هشدارهاي انتظامي را مدنظر قرار دهند چرا سهل انگاري مالکان وسايل نقليه و عدم رعايت نکات امنيتي از سوي آنان يکي از عوامل و زمينه ساز سرقت است.