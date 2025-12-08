به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،دردانشنامه ۶۰ جلدی قرآنی اهل‌بیت (ع) تمامی آنچه درباره اهل‌بیت (ع) در قرآن کریم ذکر و روایت شده، گردآوری و تدوین شده است.

حجت الاسلام محمد فاضل، معاون علمی بخش مخطوطات عتبه حسینی، گفت: برای تهیه این دانشنامه بیش از ۳۵ هزار روایت قرآنی مورد بررسی، استخراج و طبقه‌بندی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این موسوعه یکی از جامع‌ترین آثار پژوهشی در حوزه معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود، افزود: هدف از تدوین این دانشنامه، تسهیل دسترسی پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به روایات قرآنی مرتبط با اهل‌بیت (ع) و فراهم‌سازی منبعی معتبر و مستند در این حوزه بوده است.

این رونمایی گامی مهم در توسعه مطالعات قرآنی و حدیثی محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان مرجعی علمی و پژوهشی در مراکز حوزوی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.