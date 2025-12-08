پخش زنده
آیین رونمایی از موسوعه۶۰ جلدی دانشنامه قرآنی اهلبیت (ع) به همت بخش دارالقرآنالکریم عتبه مقدس حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،دردانشنامه ۶۰ جلدی قرآنی اهلبیت (ع) تمامی آنچه درباره اهلبیت (ع) در قرآن کریم ذکر و روایت شده، گردآوری و تدوین شده است.
حجت الاسلام محمد فاضل، معاون علمی بخش مخطوطات عتبه حسینی، گفت: برای تهیه این دانشنامه بیش از ۳۵ هزار روایت قرآنی مورد بررسی، استخراج و طبقهبندی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این موسوعه یکی از جامعترین آثار پژوهشی در حوزه معارف قرآن و اهلبیت (ع) به شمار میرود، افزود: هدف از تدوین این دانشنامه، تسهیل دسترسی پژوهشگران، محققان و علاقهمندان به روایات قرآنی مرتبط با اهلبیت (ع) و فراهمسازی منبعی معتبر و مستند در این حوزه بوده است.