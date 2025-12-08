به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، عصر امروز دوشنبه با همراهی جمعی از اعضای هیئت دولت در مراسم ختم همسر آقای اسماعیل سقاب اصفهانی و دو فرزند مرحوم ایشان، حضور یافت.

رئیس‌‌جمهور در این مراسم که با حضور جمعی از مردم، مسئولان و شخصیت‌های کشوری برگزار شد، با ابراز همدردی عمیق با آقای سقاب اصفهانی، این ضایعه اندوهبار را به او و بستگان محترم، تسلیت گفت و برای آن مرحومان، غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.