تیم‌های کاله، استقلال، نفت آبادان و مهگل موفق به کسب برتری در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از هفته یازدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، امروز (دوشنبه ١٧ آذر) ٤ دیدار برگزار شد.

در این دیدارها، نفت و گاز زاگرس جنوبی در دیدار خانگی برابر کاله متحمل پنجمین باخت خود شد. "دوایت بایکس" از کاله تاثیر زیادی در هشتنین باخت تیمش داشت، او ۲۸ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ٢٩ داشت.

استقلال تهران هم نهمین برد خود را در این هفته و در پایان رقابت با گلنور به دست آورد تا همچنان بدون باخت باشد، سید مهدی جعفری از استقلال با ۲۰ امتیاز، ۶ پاس گل، ۳ ریباند و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن زمین بود.

پاس کردستان هم در این هفته میزبان نفت بود، اما نتوانست از امتیاز میزبانی خود استفاده کند و متحمل هشتمین باخت خود شد. سجاد پذیرفته از تیم نفت بهترین بازیکن زمین بود، او ۲۰ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۳۶ را در کارنامه خود داشت.

مهگل البرز هم موفق شد در این هفته صاحب یاحب دومین برد خود شود، مهگل این برد را با تحمیل هفتمین باخت به پترونوین به دست آورد، بازیکن مهگل به نام "رامون گالووی" با ۳۰ امتیاز، ۴ ریباند، ۴ پاس گل و

کارایی ۲۲ بهترین بازیکن زمین بود.

از هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال، روز گذشته هم طبیعت موفق به شکست رعد پدافند هوایی شده بود.

نتایج دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال که امروز برگزار شد، به این شرح است:

*نفت و گاز زاگرس ٨٧ - کاله مازندران ١٠٤

*استقلال تهران ۷۶ - گلنور اصفهان ۶۶

*پاس کردستان ۶۵ - پالایش نفت آبادان ۱۱۳

*پترونوین ماهشهر ۷۶ - مهگل البرز ۸۳