به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت گفت: کارشناس پایش این اداره با هدف بررسی میزان آلایندگی و نحوه عملکرد تجهیزات سنجش آلایندگی از مرکز معاینه فنی خودرو سردشت بازدید کرد.

هادی احمدپور افزود: در این بازدید، فرآیند‌های کنترل و پایش آلایندگی خودروها، نحوه انجام آزمون‌های فنی، وضعیت کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش گاز‌های خروجی و چگونگی ثبت داده‌ها ارزیابی شد.

همچنین صحت عملکرد تجهیزات و میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی توسط مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: معاینه فنی یکی از مؤثرترین ابزار‌های کنترل آلودگی هواست و نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی نقشی مهم در کاهش انتشار آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا دارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهد داشت و هرگونه عدم انطباق با ضوابط محیط زیستی مطابق مقررات پیگیری می‌شود.