به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آئین گرامیداشت روز دانشجو که امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل ماکو برگزار شد، رئیس این دانشگاه از نقش مؤثر و حمایتی سازمان منطقه آزاد ماکو در توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای سطح علمی منطقه قدردانی کرد.
دکتر صدرا علیپور با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص، از حمایتهای سازمان منطقه آزاد ماکو در توسعه ظرفیتهای علمی منطقه قدردانی کرد.
وی گفت: سازمان منطقه آزاد ماکو با تخصیص ۴۰ میلیارد ریال اعتبار، زمینه ایجاد و راهاندازی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل ماکو را فراهم کرده است.
دکتر علیپور افزود:این رشته از سال تحصیلی آینده دانشجو خواهد پذیرفت و بهعنوان یکی از نیازهای آموزشی و درمانی منطقه، نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت ایفا خواهد کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل ماکو در این مراسم با اشاره به تعامل سازنده و حمایتهای مستمر سازمان منطقه آزاد ماکو، تأکید کرد: همکاریهای مشترک میان دانشگاه و سازمان منطقه آزاد، چشمانداز روشنی برای توسعه علمی، مهارتافزایی جوانان و تقویت ظرفیتهای آموزشی در منطقه ایجاد کرده است.
همچنین سازمان منطقه آزاد ماکو در سال گذشته مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال برای تجهیز آزمایشگاههای این واحد دانشگاهی اختصاص داده که به گفته مسئولان دانشگاه، این حمایتها موجب ارتقای کیفیت آموزشی و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای توسعه رشتههای جدید شده است.