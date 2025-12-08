به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بارش باران که از دیشب در مهاباد و استان آغاز شده و بیشتر شهر‌ها را در برگرفته، موجب خوشحالی مردم و بویژه کشاورزان شده است.

بارش باران همچنین غبار و آلودگی چند روزه را از چهره شهر‌ها زدود و سبب پاکیزگی هوا شد.

باران همچنین موجب آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر شد و رهگذران را به تدوام بارندگی‌ها امیدوار کرد.

اداره هواشناسی شهرستان مهاباد هم اعلام کرد، این سامانه بارشی تشدید شده و تا پایان هفته در منطقه فعال خواهد بود.

براساس اعلام اداره هواشناسی مهاباد، آسمان منطقه در بیست و چهار ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری و مه آلود و با بارش باران و در ارتفات با بارش برف و وزش باد همراه خواهد بود. همچنین دمای هوای مهاباد امروز به ۱۰ درجه بالای صفر رسید که در مقایسه با دیروز هفت درجه کاهش یافته است.