وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهایش با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان در باکو، عصر امروز با شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهایش با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان در باکو، عصر امروز با شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر آذربایجان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت روابط دوجانبه، در مورد راه‌های پیشبرد و توسعه مناسبات دو کشور رایزنی کردند.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به پیوند‌های عمیق فرهنگی و تاریخی بین دو کشور، بر اهمیت پیگیری اجرای توافق‌های صورت گرفته در سطح روسای جمهور دو کشور تاکید کرد و افزایش تعداد پرواز‌های موجود بین دو کشور و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک در جوار مرز را از نتایج ملموس سفر رئیس جمهور پزشکیان به باکو و نشانه‌ای از عزم و اراده دو دولت برای گسترش روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور دانست.

آقای مصطفی‌اف با اشاره به سه‌بار سفر به ایران طی یک سال اخیر و دیدار از استان‌های مختلف ایران، بر آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به گفتگوی مفید و سازنده‌ای که در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتند، ابراز اطمینان کرد که تفاهم‌های صورت گرفته در جریان این گفت‌و‌گو‌ها منجر به ارتقای روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، آب، گردشگری فرهنگی خواهد شد.

وزیر امور خارجه همچنین ضمن ابراز خرسندی از عملکرد کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که با مدیریت وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست وزیر آذربایجان فعالیت می‌کند، بر اهمیت پیگیری موثر طرح‌های مشترک اقتصادی تا حصول نتیجه و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های استان‌های همجوار تاکید کرد.