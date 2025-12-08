پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک در سرعت، دقت و صحت، انتخابات تناسبی را گامی بزرگ و تحولی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف، عصر امروز دوشنبه در نشست ستاد انتخابات کشور که با حضور آقای مؤمنی، وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را با اهمیت برشمرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین این دوره از انتخابات را متفاوتتر از انتخابات گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنان با شوراها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلانتر بپردازد.
وی ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کارهای مطالعاتی صورت گرفته در گذشته، وظایف شوراها را در قانون مربوطه به روز رسانی کنیم تا مجلس شهری، متناسب با وضع امروز، نقشآفرینی کند.
آقای قالیباف با بیان اینکه فرایند انتخابات، طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر خود برگزار میشود، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران، گامی بزرگ، تحولی و حرکتی رو به جلو است و بر اساس قانون مجلس برای سایر شهرهای بزرگ و در دورههای آینده برای انتخابات مجلس نیز انجام میشود.
وی، سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که این دوره در کشور تجربه میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و گفت: دولت و مجلس در تعامل با هم در این مسیر قدم برخواهند داشت.