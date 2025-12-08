رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک در سرعت، دقت و صحت، انتخابات تناسبی را گامی بزرگ و تحولی برشمرد.

انتخابات تناسبی گامی بزرگ و حرکتی رو به جلو است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف، عصر امروز دوشنبه در نشست ستاد انتخابات کشور که با حضور آقای مؤمنی، وزیر کشور، رئیس و برخی از اعضای ستاد انتخابات در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، مشارکت بالا در انتخابات این دوره را با اهمیت برشمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین این دوره از انتخابات را متفاوت‌تر از انتخابات‌ گذشته دانست و گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که زندگی آنان با شورا‌ها و مدیریت شهری گره خورده است. حکمرانی محلی باید تقویت شود و دولت به مسائل کلان‌تر بپردازد.

وی ادامه داد: ما نیز در مجلس بنا داریم بر اساس کار‌های مطالعاتی صورت گرفته در گذشته، وظایف شورا‌ها را در قانون مربوطه به روز رسانی کنیم تا مجلس شهری، متناسب با وضع امروز، نقش‌آفرینی کند.

آقای قالیباف با بیان اینکه فرایند انتخابات، طبق زمان خود دنبال و در زمان مقرر خود برگزار می‌شود، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی در این دوره در شهر تهران، گامی بزرگ، تحولی و حرکتی رو به جلو است و بر اساس قانون مجلس برای سایر شهر‌های بزرگ و در دوره‌های آینده برای انتخابات مجلس نیز انجام می‌شود.

وی، سرعت، دقت و صحت را از مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک برشمرد که این دوره در کشور تجربه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر واگذاری امور به مردم تأکید کرد و گفت: دولت و مجلس در تعامل با هم در این مسیر قدم برخواهند داشت.

وزیر کشور: افزایش معنادار مشارکت را هدف‌گذاری کرده‌ایم

آقای مؤمنی نیز در این نشست، گفت: ما در وزارت کشور با همه توان پای کار هستیم و در نشست‌های متعدد با احزاب مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت صدا و سیما و اصحاب رسانه، افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را دنبال می‌کنیم.

وزیر کشور با توجه به آثار مثبت انتخابات تناسبی در تهران، ادامه داد: اکنون برخی احزاب می‌دانند شاید رأی کامل نداشته باشند، اما می‌توانند کرسی داشته باشند و همین موجب افزایش مشارکت می‌شود.

مؤمنی تأکید کرد: اگر تهران نسبت به دوره قبل، یک اختلاف معنادار در افزایش مشارکت داشته باشد، اثر بسیار مهمی در کل کشور خواهد گذاشت.

وزیر کشور اظهار داشت: اگرچه ممکن است انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم محقق نشود، اما احزاب می‌توانند به شکل غیر مستقیم عمل کنند و با معرفی فهرست ۲۱ نفره همراه با شهردار پیشنهادی، هم به مشارکت مردم کمک کنند و هم موجب انسجام فهرست شوند.

مؤمنی تصریح کرد: استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و اقناعی مردم در دستور کار است و هر چه به انتخابات نزدیک‌تر شویم، این فضا جدی‌تر می‌شود.

وزیر کشور در پایان، گفت: حضور چهره‌ها از میان ورزشکاران و هنرمندان، زنان و جوانان نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مجموع این اقدامات، مشارکت را تقویت خواهد کرد.