عملیات اجرایی احداث جایگاه سوخت فرودگاه بینالمللی منطقه آزاد ماکو با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات احداث جایگاه سوخت فرودگاه بینالمللی منطقه آزاد ماکو رسماً کلید خورد؛ پروژهای مهم و زیرساختی که نبود آن طی سالهای گذشته، مانع توسعه پروازها و اتصال هوایی ماکو به مقاصد دور و پروازهای خارجی شده بود.
با آغاز فرآیند فراخوان و مراحل مقدماتی اجرا، روند احداث این جایگاه با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد تومان وارد فاز عملیاتی خواهد شد. نبود جایگاه سوخت در فرودگاه ماکو سبب میشد بسیاری از پروازها با محدودیت ظرفیت، تعداد کم مسافر و برنامههای غیرمنظم انجام شود و امکان برقراری پروازهای دوربرد، از جمله پروازهای مستقیم به مشهد و پروازهای خارجی فراهم نباشد.
این پروژه، بهعنوان یکی از نیازهای حیاتی فرودگاه، زمینه را برای حضور ایرلاینهای بیشتر، افزایش تعداد پروازها و گسترش مسیرهای جدید فراهم خواهد کرد.
با بهرهبرداری از جایگاه سوخت، پروازها میتوانند با ظرفیت کامل و بدون محدودیت برنامهریزی شوند و فرودگاه ماکو به یکی از قطبهای مهم هوایی در شمالغرب کشور تبدیل شود.
معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، احداث این جایگاه را گامی مهم در توسعه زیرساختهای هوانوردی منطقه دانسته و بر تسریع روند اجرای آن تأکید کرده است.
آرش صادقیان افزود: با تکمیل این پروژه، امکان برقراری پروازهای منظم و پرظرفیت به مشهد، تهران و همچنین مقاصد بینالمللی فراهم خواهد شد.