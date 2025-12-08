به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ هفته زن و روز مادر فرصتی برای گسترش فرهنگ فاطمی در ایران اسلامی است.

این موضوع درنشست فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با بانوان شاغل و کارآفرین اعلام شد، بانوانی که با تلاش و پشتکار ثابت کرده‌اند که ظرفیت بزرگی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه دارند.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این نشست ضمن تبریک هفته زن گفت: حضرت زهرا (س) در زندگی خود دو اصل خودباوری و خداباوری را معنا بخشیدند؛ دو اصلی که می‌تواند مسیرتعالی و موفقیت هر انسانی را رقم بزند.

محمدصادق امیرعشایری، در این نشست برتوانمندی‌های بانوان تأکید کرد و افزود: برای توسعه شهرستان و نقش آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف از آنها حمایت می‌کنیم.

امیر عشایری افزود: ما در همه حوزه‌ها در کمیته امداد و از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و علی الخصوص در کارگروه اشتغال شهرستان برای بانوانی که پیگیر اشتغال وکارآفرین هستند حمایت کردیم.

وی تصریح کرد: در هفته آتی بازدید‌هایی از طرف اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و اداره کار شهرستان و کمیته شهرستانی کارگروه اشتغال انجام می‌شود و تسهیلات کم بهره به بانوان اختصاص می‌یابد.

برگزاری کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از طلاق، اشتغالزایی برای بانوان تحصیل کرده، حمایت از جامعه ورزشی و ادبی و احداث بازارچه ویژه مشاغل خانگی، از دیگر موضوع‌های این نشست بود.