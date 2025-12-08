پخش زنده
سامانه بارشی تا پایان هفته در استان خوزستان فعال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار میگیرد که بتدریج تا پایان هفته در استان فعال خواهد بود و سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط همراه با تندباد لحظهای و کاهش دما در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و ریزش تگرگ در برخی نقاط، وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: بیشترین حجم و شدت بارشها از اواسط وقت فردا تا اواخر روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان و روز پنجشنبه در بخشهای جنوبِ شرقی، جنوبی، شرقی و ارتفاعات شرقی استان پیش بینی میشود.
او ادامه داد: با توجه به شدت بارندگی در این ایام، آبگرفتگی معابر عمومی، طغیان مسیلها و رودخانههای فصلی مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد خواهد بود.