تولید نخها و پارچههایی به لطافت رویا یکی از فرصتها و نعمتهای بزرگی است که همانند گیلان در استان گلستان هم دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استان گیلان علاوه بر جاذبههای گردشگری و طبیعی، از برخی ویژگیهای خاص و مواهب طبیعی بی نظیر بهرهمند است.
یکی از این ویژگیها صنعت پرورش کرم ابریشم برای تولید ابریشم است.
اما مواهب طبیعی ساکنان اقلیم جنگلهای هیرکانی بسیار به هم شبات دارند.
در سلسله گزارشهای «ایران جان» سری میزنیم به استان گلستان و با بانوان هنرمند ابریشم باف این دیار همراه میشیم.