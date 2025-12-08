به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در نشست مجمع سلامت شهرستان مهاباد اعلام شد، مراکز درمانی برای پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوانزا در این شهرستان آمادگی دارند.

مهران خضری پور، رئیس مرکز بهداشت شهرستان مهاباد در این نشست گفت: دغدغه ما سلامت مردم است و یکی از دستور کار این نشست رفع مشکل فاضلاب روستا‌های بالادست سد مهاباد است که متأسفانه وارد سد می‌شود و تأمین آب آشامیدنی را به خطر می‌اندازد که فرماندار محترم قول مساعد دادند این مشکل بررسی و رفع شود.

علیرضا حسینی، رئیس اداره درمان بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی هم در این نشست با اشاره به شیوع آنفلوانزا گفت: مراکز درمانی دولتی به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمات هستند، درمانگاه‌های سرپایی هم خدمات بهداشتی و پزشکی را به نحو مطلوب به مردم ارائه می‌دهند و اگر خدای ناکرده با افزایش شمار مراجعان رو‌به‌رو شدیم، تمهیداتی اندیشیده می‌شود که ساعات کار مراکز دولتی روزانه به ۱۶ ساعت در شبانه روز افزایش یابد.

محمد صادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست با تأکید بر تأمین سلامت مردم گفت: همه اقدامات امنیتی برای این است که سلامتی آدم‌ها از هر لحاظ حفظ شود.

در این نشست در باره روند نظارت برفروشندگان موادغذایی، بررسی آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی صنوف آلاینده و تشکیل گشت مشترک شهرداری و شبکه بهداشت و درمان بحث و بررسی شد.

در ادامه از همیاران و خیران حوزه سلامت این شهرستان قدردانی شد.