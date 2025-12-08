پخش زنده
مؤسسه عالی فقه معاصر قم، با هدف تربیت فقیهان متخصص برای پاسخگویی به نیازهای فقهی نظام اسلامی و کمک به تولید علم و نظریه در عرصههای مختلف فقه در حال فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،بیش از سیصد طلبه اهل استان گلستان در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیلاند؛ بخشی از این طلاب با فعالیت در پژوهشگاه مطالعاتی فقه معاصر، در حال تحقیق بر روی مسائل فقهی مبتلا به جامعه امروز هستند.
مؤسسه عالی فقه معاصر قم،فقیهان متخصص برای پاسخگویی به نیازهای فقهی نظام اسلامی و کمک به تولید علم و نظریه در عرصههای مختلف فقه را تربیت می کند.