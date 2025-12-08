معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: اجرای طرح فیبر نوری یک کار بزرگ و ماندگار و یک تحول مهم در راستای توسعه پایدار کرمانشاه است و با شتاب مناسبی در سطح استان حال انجام است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مهندس طهماسب نجفی در نشست بررسی وضعیت پروژه فیبرنوری شهری (FTTX) که با حضور دکتر مختاری معاون راهبردی و توسعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دکتر سبحانی معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران، دکتر یوسفی زاده مدیرعامل آسیا تک و مدیران استانی برگزار شد؛ عنوان کرد: یکی از اولویت های قانون برنامه هفتم پیشرفت، اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری است و یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها، میزان دسترسی مردم به فیبرنوری به عنوان‌ یک تکنولوژی روز دنیا است.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ با هدف شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت، توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش ناترازی انرژی و ... در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: شبکه کابل مسی در ایران حدود صد سال قدمت دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این حوزه در قالب پروژه عظیم ملی قرار است فیبرنوری را جایگزین شبکه قدیمی کند و در استان کرمانشاه هم عملیات اجرایی این پروژه با شتاب در حال انجام است.

وی به اتصال تمامی شهرستان‌های استان به شبکه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: با اجرای این شبکه امکان دسترسی هم استانی های عزیز به شبکه فیبر نوری و برخورداری از اینترنت باکیفیت و پرسرعت برای مصارف خانگی و راه‌اندازی بسیاری از کسب و کارهای جدید فراهم می‌شود.

مهندس نجفی به اهداف آموزشی این طرح اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای مجموعه های آموزشی مانند دانشگاه ها و مدارس فراهم می‌شود.

در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای پروژه فیبرنوری شهری (FTTX) و برنامه‌‌های مرتبط با توسعه این شبکه در سطح استان کرمانشاه ارایه شد و مباحث مطرح شده با حضور معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌