با تلاش آتش نشانان، حریق در یک انبار ضایعات در اهواز خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: صبح امروز، دوشنبه ۱۷ آذرماه، وقوع حریق در یک انبار ضایعات در مسیر ملاشیه، حدفاصل نورالاسلام و طالقانی، به سامانه ۱۲۵ اطلاعرسانی شد. این حادثه که در ساعت ۷:۱۵ صبح گزارش شده بود، بلافاصله با اعزام نیروهای آتشنشانی مورد رسیدگی قرار گرفت و آتشنشانان در کوتاهترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند.
بابک ربیعی افزود: این عملیات، نیروهای آتشنشانی با بهرهگیری از ۵ دستگاه خودرو حریق، ۳ دستگاه تانکر آب و یک دستگاه خودروی امداد و نجات در صحنه حاضر شدند. شدت آتشسوزی به گونهای بود که در صورت تأخیر در عملیات، امکان گسترش حریق به کارگاهها و واحدهای اطراف وجود داشت، اما سرعت عمل و هماهنگی دقیق آتشنشانان مانع از سرایت آتش شد.
وی ادامه داد: عملیات مهار و اطفای حریق پس از تلاش مستمر نیروها، در ساعت ۸:۵۴ با اعلام فرمانده عملیات پایان یافت. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع آتشسوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.