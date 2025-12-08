پخش زنده
در بخش رویداد ملی ایران جان، سفری میکنیم به استان گلستان و دیوار بزرگ گرگان که قدمتی به بلندای تاریخ دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دیوار بزرگ گرگان قدمتی به بلندای تاریخ دارد و پس از دیوار چین، بزرگترین دیوار دفاعی جهان است. این دیوار ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۷۸ به ثبت ملی رسیده است.
این دیوار در دل دشتهای گلستان خفته است که روزگاری سپر ایران زمین بود.
دیوار بزرگ گرگان، تنها دیوار مهندسی آجرساز دنیا متعلق به دوره ساسانی در قرن پنجم به طول ۲۰۰ کیلومتر با ۳۸ قلعه نظامی وخندقهای ۳۰ متری است.
دیوار دفاعی گرگان، به خاطر استفاده از آجرهای پخته سرخ رنگ در این منطقه به مار سرخ مشهور است.
دیوار دفاعی گرگان هم کارایی دیوار چین را داشته و هم سدی در برابر سیلابهای منطقه بود.
این سازه تاریخی یادآوری میکند ایرانیان برای امنیت سرزمینشون چقدر سرمایه گذاری کردند و همت داشتند.
به این منطقه هم قلعه خندان میگن، جایی که سربازان ایرانی با لب خندان عازم دفاع از کشور میشدند.