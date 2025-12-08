پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از برگزاری تمرین زلزله «صلابت آذربایجان» با سناریوی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی گفت: این مانور زلزله با کانون شهر جدید «شهریار» روز چهارشنبه ۱۹ آذر با حضور دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
وی هدف اصلی اجرای این تمرین آمادگی را سنجش میزان آمادگی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی و انتظامی از حیث تجهیزات و توان عملیاتی در شرایط اضطراری عنوان کرد و افزود: ستاد مدیریت بحران استان با مشارکت بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی تشکیل شده و هماهنگی این مجموعه بر عهده مدیریت بحران استانداری است و در این راستا نیز سازمان مدیریت بحران کشور متولی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، خدماترسان و امدادی در نحوه همکاری و هماهنگی مانور زلزله صلابت آذربایجان است.
وی ادامه داد: این تمرین به نام و یاد شهید «مهدی زرتاجی» از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار میشود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بخش خصوصی در حوزه مدیریت بحران همزمان با این تمرین خبر داد و گفت: شرکتهای فعال در حوزه تولید پهپادهای خدماترسان و سایر فناوریهای امدادی در این نمایشگاه حضور دارند.
فرشی با اشاره به جزئیات سناریوی مانور اظهار کرد: در این مانور وقوع حدود ۲۵۰ فوتی فرض شده است، همچنین دستگاههای مرتبط با تأمین مایحتاج ضروری، امنیت، امداد و نجات و اسکان اضطراری در عملیات مشارکت دارند، در این راستا بیش از ۵۰۰ نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امنیت محل مانور را بر عهده دارند و در مجموع حدود سههزار نفر در این مانور مشارکت میکنند که بیشترین تعداد مربوط به نیروی انتظامی است.
وی افزود: در حوزه زیرساختی نیز دستگاههای مخابراتی با پوشش اینترنت ۴ G، شرکتهای آب، برق و گاز و همچنین سازمان آموزش و پرورش حضور فعال دارند، مدارس کانکسی در سناریوی مانور به عنوان مراکز ادامه آموزش پیشبینی شدهاند.
وی از محدودیت ترافیکی محدوده برگزاری این مانور خبر داد و افزود: این مانور روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه از سهراهی اهر ورودی شهر شهریار تا ورودی شهر تبریز از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر با اعمال محدودیت ترافیکی برگزار میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به مقاومسازی واحدهای روستایی طی ۱۵ سال اخیر گفت: اجرای این قانون چهره خانههای روستایی را بهطور اساسی متحول کرده است، همچنین کارگروه ساختمانهای ناایمن با حضور نمایندگان راه و شهرسازی، فرمانداری و شهرداری از ساختمانهای شهری بهویژه بلندمرتبهها بازدید میکنند.
وی ساماندهی نحوه اطلاعرسانی در شرایط بحرانی را ضروری دانست و تأکید کرد: خبررسانی صحیح عامل تسهیل عملیات امدادی و کمکرسانی دستگاههای خدماتی است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تبریز، وارونگی دما، عدم وزش باد، وسایل نقلیه و صنایع آلاینده اطراف تبریز ازجمله نیروگاه تبریز را از عوامل اصلی آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: مصرف روزانه بنزین در آذربایجان شرقی ۴.۸ میلیون لیتر با استاندارد یورو ۵ است، این میزان از باکیفیتترین سوختهای توزیعی در تبریز به شمار میرود، اجرای طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز نیز در راستای کاهش آلودگی هوا دنبال میشود.