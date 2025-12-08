تیم‌های سپیدرود رشت و رخش خودرو تبریز عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار با تساوی صفر صفر دو تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها عصر امروز دو تیم سپیدرود رشت و رخش خودرو تبریز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار با تساوی صفر صفر دو تیم به پایان رسید.

همزمان با این دیدار، تیم بندرآستارا دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میهمان تیم فولاد هرمزگان بود که در پایان با نتیجه سه بر یک نتیجه را به میزبان خود واگذار کرد.

در ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه دوم این رقابت‌ها تیم چوکا تالش از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در ورزشگاه تختی یاسوج به مصاف تیم دنا یاسوج خواهد رفت.