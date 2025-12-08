پخش زنده
امروز: -
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای، جزئیات نحوه انتخاب و تخصیص سهمیه یارانهای سوخت به خودروهای شخصی مالکان چندخودرو را بر اساس مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران آمده است:
«با توجه به ماده (۴) مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هیئت وزیران، نکات زیر را درباره نحوه تعریف و انتخاب یک خودرو از سایر خودروهای یک مالک حقیقی برای دریافت سهمیه یارانهای به اطلاع عموم مردم عزیز میرساند:
۱- تعریف چندخودرویی: ماده (۴) مصوبه مزبور صرفا" شامل خودروهای سواری شخصی میشود و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص (اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی) مشمول تعریف گروه چندخودرویی نیست. همچنین درباره خودروهایی که مالک آنها بیش از یک نفر است، ملاک اجرای حذف سهمیه چندخودرویی، مالکیت پلاک خودرو خواهد بود.
۲- انتخاب نشدن خودرو توسط مالک: در صورتیکه مالکی که چند خودرو دارد در موعد مقرر یک ماهه خودروی خود را برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انتخاب نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد بهعنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی میشود و باقی کارتهای سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال خواهد شد.
۳- وضعیت کارت سوخت خودروهایی که ابطال شده است: صدور کارت سوخت جدید مالکان مشمول چند خودرو که طبق بند ۲ اطلاعیه حاضر کارتهای سوخت ایشان ابطال شده است، براساس نرخ و سهمیه سوم و صرفا با درخواست مجدد متقاضی در سامانه خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قابل انجام خواهد بود.
۴- سامانه اینترنتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران: تارنمای خدمات کارت هوشمند سوخت شرکت مزبور به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ بهمنظور ثبتنام مالکان چندخودرو در دسترس عموم قرار میگیرد. متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس نسبت به تعریف خودروهای خود با وارد کردن سریال برگ سبز (سند مالکیت) و پلاک خودرو اقدام میکنند. پس از آن، در صورتیکه بیش از یک خودرو مشمول دریافت سهمیه یارانهای باشد، خودروی مدنظر خود را بهمنظور تخصیص سهمیه اول و دوم یارانهای انتخاب می نمایند.»