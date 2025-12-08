تیم فوتبال رخش خودرو تبریز در چارچوب هفته هشتم لیگ ۲ کشور مقابل میزبان انتهای جدولی خود، سپیدرود رشت با نتیجه بدون گل متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هفته چهارم لیگ چهار کشور در گروه ۳ با کسب ۷ امتیاز برای تبریزی‌ها همراه بود. در یکی از دیدار‌ها تیم مقاومت شهرداری تبریز موفق شد فولاد آراد تهران را با ۳ گل بدرقه کند و با ۷ امتیاز به رده‌ی چهارم صعود کرد.

المپیک نور تبریز در تهران تیم رعد پدافند این شهر را ۲ـ۰ شکست داد و با ۴ امتیاز به رده دهم گروه دوازده تیمی صعود کرد.

در دیگر دیدار این هفته مهدیه تبریز با تساوی ۲-۲ مقابل میزبان خود سامی اسپورت تهران متوقف شد و با ۸ امتیاز در جایگاه سوم باقی ماند.