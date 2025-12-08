هشدار پلیس راه قزوین: رانندگی با سرعت مطمئنه در بارشهای پاییزی
رئیس پلیس راه استان قزوین، با اشاره به لغزندگی جادهها در پی بارشهای اخیر، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند و فاصله طولی ایمن را رعایت نمایند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
سرهنگ حسین تقی خانی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: بارش باران که از صبح امروز در محورهای مواصلاتی استان آغاز شد، موجب لغزندگی سطح جادهها شده است.
وی افزود: تاکنون ۴۲ مورد خسارت به تأسیسات و شش تصادف منجر به جرح گزارش شده است. همچنین یک تصادف پنجوسیلهای در حوالی مجتمع بافه موجب اختلال در عبور و مرور آزادراه شده که مأموران پلیس در حال پاکسازی صحنه هستند.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه گفت: «سرعت مطمئنه با سرعت مجاز متفاوت است و باید متناسب با شرایط جوی، نوع وسیله نقلیه و مهارت راننده انتخاب شود.»
وی همچنین بر رعایت فاصله طولی تأکید کرد و روش چهار ثانیه را توضیح داد: «رانندگان باید هنگام حرکت پشت خودرو دیگر، یک نقطه ثابت در جاده را انتخاب کنند و پس از عبور خودرو جلویی، شمارش کنند. اگر قبل از چهار ثانیه به آن نقطه برسند، فاصله ایمنی رعایت نشده است.»
سرهنگ تقیخانی استفاده از چراغها، سالم بودن برفپاککن و بخاری خودرو را ضروری دانست و افزود: «با توجه به پیشبینی افزایش بارشها در روز چهارشنبه، توصیه میکنیم شهروندان در صورت امکان سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند. در صورت اجبار به سفر، رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودرو به وسایل مورد نیاز الزامی است.»