دوره مربیگری فوتبال سطح D آسیا در پاکدشت برگزار شد که در این دوره ۲۴ مربی جوان، توسط مربی فدراسیون فوتبال آموزش دیدند و دانش فوتبالی خود را به روز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوره مربیگری فوتبال سطح D آسیا در پاکدشت برگزار شد که در این دوره ۲۴ مربی جوان، توسط مربی فدراسیون فوتبال آموزش دیدند و دانش فوتبالی خود را به روز کردند.

کشف و شناسایی و تربیت استعدادهای برتر فوتبال کشور در سطوح پایه به عهده این مربیان است.این دوره طی ۷ روز توسط هیئت فوتبال شهرستان پاکدشت برگزار شد.