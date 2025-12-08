پخش زنده
محمدرضا مهاجری سرمربی پیشین تیمهای خیبر خرمآباد، نفت مسجدسلیمان و ماشینسازی تبریز هدایت پارس جنوبی را برعهده گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهاجری که فصل گذشته در مقاطع کوتاهی روی نیمکت خیبر خرمآباد و شمس آذر قزوین نشست، پس از مدتی دوری از مربیگری دوباره به فضای مسابقات بازگشته است. این مربی ۵۰ساله سابقه هدایت تیمهایی، چون نساجی مازندران، ماشینسازی تبریز و پدیده مشهد را نیز در کارنامه دارد.
تیم فوتبال پارس جنوبی جم اکنون با ۱۷ امتیاز در رده نهم جدول لیگ دسته اول قرار دارد.