اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد جاسوسان اسرائیل، به جاسوسی از آمریکا و متحدانش در پایگاه مشترک برنامه ریزی کمک و امنیت غزه مشغولند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه گاردین با درج این مطلب نوشت: این نگرانی وجود دارد که جاسوسان اسرائیلی به شنود و ضبط جلسات در مرکز هماهنگی کمک‌ها به فلسطینی‌ها مشغولند که به منظور حمایت از طرح ترامپ برای غزه ایجاد شده است.

به نوشته این روزنامه، منابع مطلع درباره ضبط آشکار و یا پنهان اختلاف نظر‌ها در نشست‌های این جلسات هشدار می‌دهند، زیرا جاسوسان اسرائیلی، نظارت گسترده‌ای بر نیرو‌های آمریکایی و متحدان مستقر در پایگاه جدید آمریکا در جنوب این کشور دارند. گاردین نوشت پس از اقدام جاسوسان اسرائیلی در گردآوری گسترده اطلاعات در "مرکز هماهنگی نظامی-غیر نظامی" (Civil-Military Coordination Center)، سپهبد "پاتریک فرانک" (Patrick Frank)، فرمانده آمریکا این مرکز، همتای اسرائیلی را برای جلسه‌ای احضار کرد تا به او بگوید "ضبط باید در این مرحله متوقف شود".

روزنامه گاردین نوشت کارکنان و بازدیدکنندگان از کشور‌های دیگر نیز نگرانی‌هایی را درباره اقدام جاسوسان اسرائیلی در ضبط تصاویر در درون "مرکز هماهنگی نظامی-غیر نظامی" مطرح کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، به شماری از کارکنان این مرکز گفته شده است که از اشتراک گذاری اطلاعات حساس خودداری کنند، زیرا اسرائیل ممکن است آن‌ها را جمع آوری و از آن‌ها سوء استفاده کند. به نوشته این روزنامه، ارتش آمریکا در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل از اظهار نظر خودداری کرد و ارتش اسرائیل درباره درخواست "پاتریک فرانک" برای توقف ضبط سخن نگفت.

روزنامه گاردین نوشت"مرکز هماهنگی نظامی-غیر نظامی" در ماه اکتبر برای نظارت بر آتش بس، هماهنگی کمک‌ها و ترسیم برنامه‌هایی برای آینده غزه در برنامه ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ برای توقف جنگ راه اندازی شد. به نوشته این روزنامه، اسراییل به طور مرتب ارسال مواد غذایی، دارو و سایر کالا‌های بشردوستانه به غزه را محدود یا ممانعت کرده است. گاردین نوشت محاصره کامل تابستان امسال، بخش‌هایی از قلمرو فلسطین را دچار قحطی کرد.