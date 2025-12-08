رئیس سازمان لیگ اعلام کرد: رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی به میزبانی شهر اهواز برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون اظهار کرد: این رقابت‌ها ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای در روند انتخاب ملی‌پوشان برخوردار است.

وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور به دلیل نقش تعیین‌کننده در شناسایی استعداد‌ها و تعیین مسیر حضور کشتی‌گیران در مراحل بعدی انتخابی، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم فنی فدراسیون به شمار می‌رود.

یاری خاطرنشان کرد: با وجود مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده برای واگذاری میزبانی به استان‌های متقاضی، برخی هیئت‌ها شرایط لازم برای برگزاری مناسب رقابت‌ها را فراهم نکردند؛ از این رو در نهایت و پس از بررسی‌های لازم، اهواز به عنوان میزبان این دوره از مسابقات انتخاب شد.