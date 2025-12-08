تیم والیبال جوانان مس سونگون ورزقان با ثبت هشت برد متوالی، به‌عنوان قهرمان مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شاگردان جوان مس در دیداری پایانی مسابقات برابر مقاومت تهران با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسیدند و ضمن حفظ رکورد صد در صد پیروزی خود، عنوان قهرمانی را کسب کردند.

نتایج تیم جوانان مس سونگون ورزقان در لیگ دسته اول جوانان کشور به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

مس سونگون ۳ – فارس صفر

مس سونگون ۳ – عقاب نهاجا صفز

مس سونگون ۳ – امیرکبیر اراک ۱

مس سونگون ۳ – نیروی زمینی تهران صفر

یک هشتم:

مس سونگون ۳ – آینده‌سازان قم صفر

یک چهارم:

مس سونگون ۳ – طلایی‌پوشان ورامین ۱

نیمه نهایی:

مس سونگون ۳ – مقدم قزوین صفر

فینال:

مس سونگون ۳ – مقاومت تهران ۱

تیم جوانان مس سونگون با هشت برد ۲۴ ست برده و تنها سه ست واگذار کرده، مقتدرانه به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.