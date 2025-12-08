پخش زنده
فاطمه مهاجرانی در ادامه سفر به استان کرمان، با حضور در منزل «عطا احمدی» معلم پیشکسوت و خیر مدرسهساز، از سالها تلاش و خدمات عامالمنفعه این چهره ماندگار عرصه تعلیم و تربیت قدردانی کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکزکرمان، سخنگوی دولت به همراه معاون سیاسی و توسعه مدیریت استاندار کرمان شامگاه ۱۷ آذر با «عطا احمدی» معلم پیشکسوت و خیر مدرسهساز استان دیدار کرد.
در این دیدار، «مهاجرانی» سخنگوی دولت با اشاره به خدمات گسترده این خیر نیکاندیش، از تلاشها و مجاهدتهای بیادعای وی در اجرای طرحهای عامالمنفعه قدردانی کرد.
عطا احمدی در این دیدار با اشاره به وقف خانه شخصی و منزل پدری خود در مسیر توسعه آموزش، گفت: هیچگاه به دنبال تجلیل نبودم و هدفم فقط رفاه و آسایش دانشآموزان و مردم محروم و مستضعف بوده است.
عطا احمدی، معلم بازنشسته ۸۸ ساله کرمانی، از چهرههای شناختهشده حوزه آموزش و پرورش است که عمر خود را وقف تعلیم و تربیت و توسعه زیرساختهای آموزشی کرده است.
ساخت حدود ۲۵۰ باب مدرسه، تأسیس مجموعه پیشرفته سرای سالمندان کرمان با ظرفیت هزار و ۶۰۰سالمند، ساخت بیش از هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی، ایجاد چندین مدرسه شبانهروزی و اردوگاههای دانشآموزی و فرهنگیان، از مهمترین اقدامات خیرخواهانه عطا احمدی در استان کرمان به شمار میرود.