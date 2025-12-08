پخش زنده
موافقت برای تخصیص ۲۰۰ تن کود سولفات پتاسیم گرانوله مازاد بر سهمیه معمول استان، جهت افزایش مقاومت محصولات در برابر خشکسالی، اخذ شد.
به گزارش حبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به تداوم خشکسالی و نیاز به افزایش مقاومت محصولات زراعی و باغی در برابر تنشهای محیطی، از تأمین کامل سهمیه ۲۴۲۶ تنی کود پتاسه برای بهرهبرداران در استان خبر داد.
وی از اخذ درخواست کود سولفات پتاسیم گرانوله اضافی به دلیل فشارهای محیطی و افزایش نیاز مزارع و باغات به کودهای پتاسه خبر داد.
محسن مهدوی افزود: محموله مازاد پس از انتقال به استان، طی مراحل آزمون کیفی و دریافت تأییدیههای لازم، میان کشاورزان و باغداران استان توزیع و در مزارع و باغات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.