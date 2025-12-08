پخش زنده
امروز: -
باشگاههای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به جهت حفظ سلامتی و جلوگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا کلیه اماکن ورزشی تا پایان هفته جاری تعطیل خواهد بود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت» با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، کلیه اماکن، باشگاهها و سالنهای ورزشی دولتی و خصوصی استان از فردا سه شنبه ۱۸ آذر تا پایان هفته جاری تعطیل خواهد بود.
حسین زمانی افزود: رعایت تعطیلی اماکن ورزشی الزامی است.