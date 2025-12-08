به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در این دوره از نمایشگاه‌های عکس گروهی، حدود ۵۰ تابلوی عکس به چاپ رسیده از هنرمندان شرکت‌کننده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

فرجی بیان اینکه برای نخستین بار ۱۸۰ عکس دریافتی در فراخوان این نمایشگاه هم به صورت دیجیتالی به نمایش درآمده است، افزود: موضوع عکس‌های این بخش، آزاد است.

وی درباره موضوع عکس‌های به چاپ رسیده نیز تصریح کرد: حیات وحش، طبیعت و مستند اجتماعی عمده موضوعات این آثار را تشکیل می‌دهد.

وی همچنین تعداد هنرمندان عکاس شرکت‌کننده در نمایشگاه شانزده را ۴۰ نفر برشمرد و یادآور شد: علاوه بر عکاسان چهارمحال و بختیاری، ۱۰ عکاس نیز از استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، بوشهر، فارس و خراسان جنوبی در این رویداد هنری حضور دارند.

به گفته وی علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۶ به این نگارخانه مراجعه کنند.