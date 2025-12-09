پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حاجیه خانم ستاره بهارلویی مادرشهید بخشعلی پیرعلی پس از عمری صبر بر فراق فرزندش دعوت حق را لبیک گفت و به وی پیوست.
پیکر پاک این مادر فداکار و صبور با حضور مردم و مسئولان در روستای یاسهچای تشییع و در قطعه ایثارگران به خاک سپرده شد.
شهید بخشعلی پیرعلی یکم فروردین ماه ۱۳۴۳ در روستای یاسهچای از توابع شهرستان سامان به دنیا آمد تا پایان دوره ابتدایی درس خواند و به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت
و در بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۲ در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو مجروح شد و در سیزدهم فروردین ۱۳۶۳ در بیمارستان امام خمینی «ره» تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید مزار وی در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.