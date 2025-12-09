فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۲۸ تن و ۵۵۰ کیلوگرم گندم قاچاق به ارزش هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی با تاکید بر رسالت مهم پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر را جزو اولویت‌ها و دستور کار پلیس آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد شهرستان مراغه در حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سردار محمدی با بیان اینکه ماموران انتظامی مراغه با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۸ تن و ۵۵۰ کیلوگرم گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند گفت: این محموله فاقد هرگونه مدارک مثبته بود.

وی گفت:در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی سنگین نیز توقیف شده است.

سردار محمدی از مردم استان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ گزارش داده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.