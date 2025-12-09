پخش زنده
عنوان کارگاهها و نشستهای تخصصی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برنامه کارگاهها و نام استادان نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد:
پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷ مستر کلاس «استراتژی در خلق دوباره حقیقت» با حضور گوران رادانوویچ مستندساز اهل صربستان برگزار میشود. پس از آن دکتر احمد الستی استاد، مترجم و مولف شناخته شده سینمای ایران، ساعت ۱۷ کارگاه «مستند غیر خطی در قرن بیست و یکم» را برگزار میکند.
جمعه ۲۱ آذر ماه کارگاه «روایت هیبریدی بین مستند و داستان» با تدریس نیشتا جین کارگردان هندی در ساعت ۱۳ تا ۱۵ شروع کننده برنامهها است. کارگاه بعدی با عنوان «هوش مصنوعی: خدمت یا خیانت به مستند» توسط امیر سحرخیز و محمد واعظی ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار میشود.
«رهایی از هیاهوی برندها: انتخاب آگاهانه دوربین» عنوان دیگر کارگاه جمعه است که توسط مرتضی جانبخش از اساتید دانشگاهی حوزه تصویر برگزار میشود و زمان برگزاری آن ساعت ۱۷ تا ۱۹ است.
شنبه ۲۲ آذرماه، شروع برنامهها با کارگاهی اجرایی و عملی در ساعت ۱۵ تا ۱۷ درباره «استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در سینمای مستند» توسط کوان یوئن لای از کشور تایوان است که با تکیه بر استفاده از ابزارهای تخصصی و به صورت عملی به بیان موضوعات این حیطه میپردازد.
یکشنبه ۲۳ آذرماه، «مستند مونتاژ: از آرشیو تا ساخت معنا»، ساعت ۱۳ تا ۱۵ با حضور سامی ژوبر ون اینخن مستندساز و نوه رابرت فلاهرتی مستندساز فقید برگزار میشود.
ساعت ۱۵ تا ۱۷ سیاوش جمالی تهیهکننده سینمای مستند ایران در حوزه بینالملل، مدرس کارگاه «تولید مشترک» است. این نشست با همکاری انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران برگزار میشود.
آخرین کارگاه یکشنبه با عنوان «عکاسی و تصویر برداری زیر آب» ساعت ۱۷ با حضور رامین اردستانی متخصص این حوزه به چالشهای عکاسی و تصویر برداری در خلیج فارس برگزار میشود.
برنامه نشستهای تخصصی جشنواره «سینماحقیقت»
همچنین ۵ نشست تخصصی با حضور چهرههای دانشگاهی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار میشود.
جمعه ۲۱ آذر
نشست «نگین فیروزهای ایران در محاق: بحران زیست محیطی در ایران» با حضور محمد درویش فعال محیط زیست و محمد فاضلی استاد دانشگاه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار میشود.
شنبه ۲۲ آذر
اولین نشست از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با عنوان «از یک دیار تا دیار دیگر» به واکاوی جامعه شناختی پدیده مهاجرت در میان ایرانیان میپردازد. در این نشست بهرام صلواتی، سید محسن بنی هاشمی و مجید رستگار حضور دارند. در دیگر نشست این روز که با همراهی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میشود، «بررسی آثار مستند کارگردان فقید؛ ناصر تقوایی» است که با حضور امیر کاظمی اصل، مهناز رونقی و مهرداد عربستانی از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار میشود.
یکشنبه ۲۳ آذر
برای اولین بار نشستی درباره «مستندنگاری پروژهها در ایران» با حضور نمایندگانی از انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، سازمان سینمایی و سازمانهای دولتی مرتبط برقرار میشود. در این نشست از ساعت ۱۹ تا ۲۱ حامد شکیبانیا، مهدی شفیعی، سید ضیا هاشمی و عبدالرحیم سعیدی راد حضور دارند.
دوشنبه ۲۴ آذر
در آخرین نشست این دوره از جشنواره دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور رحمان قهرمان پور و علی عبدی «تحولات منطقه غرب آسیا پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳» بررسی میشود.
نشستهای این دوره از جشنواره در محل سالن ۱۲ پردیس ملت برگزار میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار میشود.